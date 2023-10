Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kouvola: Iskee lopussa

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 5

Christa Packalen: Aurelia's Pearl KS (1) teki viimeksi ok-esityksen pikkuhuililta. Uskoisin että startti vei eteenpäin ja hyvältä paikalta pystyy olemaan finaalissa. Ei muutoksia.

Lähtö 6

Christa Packalen: Borrachera (10) oli oikein positiivinen viimeiseen starttiin ja voitto oli niukka mutta varma. Treeneissä kaikki hyvin, ja jos juoksu menisi tuolta paikalta mukavasti niin tämäkin pystyy olemaan finaalissa. Ei muutoksia.

Lähtö 7

Jyrki Jauhiainen: Applehill's Boss (7) on kahteen viimeiseen tehnyt hyvät lopetukset. Lähtee hyvin ja saanee hyvän paikan, tuurilla finaaliin.

Christa Packalen: Sealed Lops (10) piti huilia, kun ravi oli kadoksissa ja sen jälkeen tuli kipeäksi, niin tauko venyi. Treeneissä ravi ollut nyt taas hyvää, mutta kun ei keretty saamaan starttia alle ennen tätä lähtöä niin on kyllä arvoitus miten suorittaa. Ratahiitti kyllä on ajettu ja oli siinä ok.

Linden's Kickup (11) oli viime starttiin kipeä ja ei meinannut parantua millään. Nyt ollaan jo jonkin aikaa päästy ajamaan hyvin, mutta tauolta tämäkin on pieni arvoitus. Ensimmäisistä lähdöistä jäi kuitenkin positiivinen fiilis.

Lähtö 8

Christa Packalen: Gryffindor (3) oli toissa kerralla positiivinen, mutta viimeksi meni juoksu pieleen. Uskoisin, että tämä menee koko ajan eteenpäin ja mielenkiintoista nähdä mitä nyt tekee. Treeneissä kaikki ok.

Lähtö 10

Jyrki Jauhiainen: A R M:n (10) takaset turvotteli ja jäi siksi pois. Ok sunnuntain viimeistelyssä. Nyt ylisarjassa ja takarivissä, juoksun onnistuessa rahoille.