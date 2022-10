Näyttävä Too Fit For You palannee voittokantaan illalla Kouvolassa. Kuva: Anu Leppänen

Kotimaan ravit Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kouvola: Lahjakkuus palaa tasolleen Kymenlaakso-ajon karsinnoista koostuvan tasokkaan kierroksen varmaksi valikoituu uransa lupaavasti avannut Too Fit For You. Normaalina ruunan pitäisi pystyä kiertämään voittoon takamatkaltakin.