Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kouvola: Mielenkiintoinen debyytti edessä

Kahdella näyttävällä kirivoitolla kautensa avannut Siirin Valtsu on päätöskohteessa liki voittoa, sillä sen kovimmat vastustajat ovat tuskin tauolta heti herkimmillään. Siirin Valtsu on usein osuva varma, eikä sitä tee mieli varmistaa paljon pelattunakaan.

Rivin toinen varma on tuntuvasti idearikkaampi. Lottopotti Pee kilpailee ensimmäistä kertaa Teuvo Nikulaisen tallista käsin. Ruuna on ollut ennenkin taitavissa käsissä, muttei 8-vuotiaan piristyminen yllättäisi yhtään. Varsinkaan, kun se on ilmoitettu nyt ensimmäistä kertaa kengättömäksi. Lottopotti Pee on kokeilemisen arvoinen ideavarma.

