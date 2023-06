Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kouvola: Suosikille vastavarma

Valmentajakommentit Mobiilihepasta - Toto5 Kouvola

Lähtö 3

Christa Packalén: Aurealia's Pearl KS (6) on mukavan tuntuinen aloittelija ja treeni kausi sujui mukavasti. Ensisijainen tavoite ehjä juoksu mutta en ylläty vaikka heti vähän pärjäisi.

Marko Heikari: Manta (10) sairastui hengitystieinfektioon viime startin jälkeen ja sitä on sen jälkeen laiteltu rauhassa. Sairaspaussin jälkeen lähdetään hakemaan nättiä juoksua.

Lähtö 6, Toto5-3

Marko Heikari: Kunnaan Estelle (3) pääsi viimeksi ravilla matkaan, mutta hätäili taas laukalle, kun kavereita alkoi ilmestyä rinnalle. Jatketaan viime startin tapaan kokolapuilla ja toivotaan ehjää juoksua.

Lähtö 9, Troikka

Jouni Frimodig: Jos kaikki toimii, niin Wake Up Boss (1) on lähellä toto sijaa. Iso hevonen ja kuuma keli voi vaikuttaa hevosen suoritukseen negatiivisesti. Vaikea arvioida muutenkin, hieman verkkaisen oloinen treenattavaa. 3 joukkoon olisi hyvä suoritus.

Valmentajakommentit Mobiilihepasta - Toto4 Turku

Lähtö 1

Emma Väre: Ellen Halm (5) teki syksyllä hyvän kokeen ja on sen jälkeen treenannu hyvin, kovimmillaan ajettu 22/2000. Hankala lähtöpaikka, mut jos sen selvittää niin uskon et pystyy 18-alkuiseen tulokseen.

Lähtö 2

Ulla Gunnarrson: Patrikkilaine (11) yritetään ehjää juoksua, katsotaan sitten mihin riittää.

Lähtö 3

Emma Väre: Viimeks oli mun moka että Like Jerry Cotton (6) laukkas, sen jälkeen teki vielä hyvän esityksen. Jos vaan nyt päästäis koko matka ravia niin odotan kärkipäähän.

Lähtö 6, Toto4-1

Emma Väre: Ekaan starttiin meiltä Conrads Lill Babs (4) oli mulle iso pettymys, sen jälkeen hoidettu lisää ja muutettu treeniä. Kovimmillaan ajettu 22/2000 ja siinä tuntu oikein hyvälle, toivon mukaan ravaa nyt hyvin koko matkan.

Lähtö 7, Toto4-2 Troikka

Etta Pakkanen: Yippee Ki Yayn (10) starttiväli venähti akuutin tilanteen vaatimien lääkitysten varoaikojen vuoksi suunniteltua pidemmäksi, mutta hevosta on päästy treenaamaan kokoajan normaalisti. Kaiken järjen mukaan on tasollaan ja pärjää, mutta on olemassaan hiukan ailahteleva.

Lähtö 9, Toto4-4 Duo-2 Troikka

Pia Räikkä: Simon Angel (9) piti tarkoituksella pientä huilia kun viimeisissä starteissa tuntui että tamma on hieman tahmea. Kotona hevonen tuntuu tosi iloiselta, mutta nyt taitaa olla meille liian kovia hevosia vastassa. Ravilla lähtiessä rahasijaan voidaan yltää.