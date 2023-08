Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kouvola: Vastavarmalla liikkeelle

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Tomi Kitunen: Knows Lucia (6) oli viimeistelyssä terävämpi kuin ennen edellistä starttia. Vaikka ylisarjassa niin porukka sopivampi kuin viimeksi, korotettu raha kuitenkin yllättäisi suuresti.

Matti Ahtiaine: Applehill's Expressille (9) laiteaan kokolaput.

Lähtö 4

Ismo Partio: Itse pidän Dante Sparklea (9) hyvässä kunnossa, mutta vain kovia vastaan tosiasia kerrotaan. Harrastaja luottaa ehkä liikaa omaansa. Toki näin pitää olla.

Christa Packalén: Centodieci (11) on mennyt kokoajan eteenpäin ja viime startin jälkeen on ollut kotona oikein hyvän tuntuinen. Paikka on huono joten juoksusta voi tulla haastava. Jos vähän olisi tuuria juoksunkulussa niin pystyy tekemään hyvän kirin. Ei muutoksia.

Lähtö 8

Christa Packalén: Kikku's Nea (8) jäi suunnitellulle treeni tauolle. On vankistunut tauon aikana ja uskon että tulee tulevaisuudessa ainakin pärjäämään jos ei vielä tässä. Paikka on kehno joten se hankaloittaa meidän tehtävää. Menee samoilla varusteilla kun ennen huilia.