Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kouvola: Viime sijoituksiaan paljon parempi

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Christa Packalén: Linden's Kickup (2) on mukavan tuntuinen aloittelija, mutta on luonteeltaan hieman omalaatuinen, joten tänään nähdään mitä tekee startissa. Voltin kakkosrata voi tuoda haasteita. Jos vaan menee ravia niin pystyy heti pärjäämään.

Lähtö 3

Jyrki Jauhiainen: Applehill's Bossilla (13) oli viimeksi takana pitkät säärisuojat, joita vierasti, lisäksi polvisuoja putosi. Varsa on helpporavinen, kunnossa ja treenaa mielellään.

Lähtö 5

Karita Kotikulma: Gambler Hossin (1) viime esitys oli todella vahva. Hevosen itseluottamus on noussut, ja sen myötä pystyy näköjään tulemaan mistä vaan paikasta. Luottoa löytyy kuskiin ja hevoseen.

Jyrki Jauhiainen: Applehill Express (7) ravaa hyvin, ja toivottavasti kengättömyys parantaa suoritusta paljon.

Vilja Kivinen: Sahara Playhardin (9) juoksu viimeksi meni aika pieleen. On vähän huono kirimään kovissa lopetuksissa ja kun on muutenkin ollut hieman vauhdit hukassa. Treeneissä menty nyt enemmän vetoja, ja Saara on kovasti piristynyt siitä. Viimeistelyssä oli nyt myös pirteämpi ja sopivan tulinen. Mahdollisesti kuskin toiveesta kokeillaan vetohuppuja ekaa kertaa.

Lähtö 6

Jyrki Jauhiainen: A Rm (8) lähti viimeksi Mikkelissä ok, mutta jäi kärkipaikan vaihtuessa 5. sisälle, mistä 3. ulos. Kiriin lähtiessä 800 ennen maalia kilpakumppani tyhjensi renkaan. Kaarteen tuli hyvin, lopussa tasainen. Nyt taas paha paikka, jää takajoukkoihin, juoksunkulku ratkaisee?

Lähtö 8

Vilja Kivinen: Montsan Vipin (12) tauko venyi vähän turhan pitkäksi, kun Jyväskylän startti meni peruutukseen. Vippi on kyllä oikein pirteä ja menoillaan, mutta paras terä puuttui viimeistelyssä, joten en usko että suorittaa nyt ihan samalla tasolla kuin viimeksi Vermossa. Kesäkengät vaihdettu jalkaan, muuten sama varustus.

Lähtö 9

Pinja Puustinen: Last Gunslinger (1) oli viime startissa sijoitustaan parempi, tuli maaliin voimat tallella.





Varustemuutokset Mobiilihepasta

Lähtö 4

Zelles Xena (1) alumiinikengät taakse

Afterglow (4) ensimmäinen startti kesäkengässä

Lähtö 5

Applehill Express (7) ilman kaikkia kenkiä, ehkä puolilaput