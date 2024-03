Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kouvolaan: Aloittaa voitolla?

Pia Huusarin talliin Ruotsista tullut Goldas Love kiinnostaa heti pelimielessä. Suvukkaan tamman tallitiedot ovat varsin positiiviset, eikä sen pitäisi olla tallikommenttien mukaan tukkoinen, vaikka taukoa on alla. Kuusivuotiaalla on vielä maltillinen voittosumma kykyihin nähden. Jos se suorittaa likikään, kuten Ruotsissa parhaimmillaan teki, on ykköstila sopivassa tehtävässä otettavissa. Sopivasti pelattuna Goldas Love kelpaa yksinäiseksi merkiksi lapulle.

Toto-kupongille tästä linkistä