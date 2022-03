Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Häntäpään sijoitukset eivät saa jatkoa

Alkuvuonna tasoaan nostanut ja menestyksen makuun päässyt Nuclear Tile pystyy tänään mailin matkan kisan sisäradan lähtöpaikaltaan voittamaan. Keulan puolustaminen on mahdollista, mutta ainakin toiseen pariin sisälle Matti Riipisen suojatin pitäisi selvitä. Viimeksi Nuclear Tilen tehtävä oli 7. sisältä hankala. Tamma tuli päätöstuhannen 15,5 ja oli aivan asiallinen, vaikka sijoitus oli Muskan voittamassa Toto75-lähdössä vasta 11:s.

Ensimmäiseen kohteeseen otetaan lapulle kaikki mukaan, ja toiseenkin kahta vaille kaikki. Kolmannessa kohteessa He Is Viktor on lähellä koko matkan johtoa, mutta kaveriksi se saa kautensa avaavan Wat Arun Axin sekä takarivin uloimmalta lähtöpaikalta starttaavan Peak C.R.Sevenin. Neljäs kohde on kylmäveristen Suomen cupin karsinta, joka koitetaan selvitä suosikkikaksikolla Hissun Feeniks – Tinderi.

