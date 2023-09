Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Himmeämmät mitalit kirkastuvat

Kautena 2019 hienoa jälkeä tehnyt, mutta seuraavina vuosina loukkaantumisten vuoksi vain vähän kilpaillut Marti on päässyt viime aikoina starttaamaan säännöllisesti ja tulos on ollut komeaa. Viimeksi Oulun finaalikierroksella se otti yllätyshopeaa ja edelle jäi vain hurja Ari Potter. Voittoa se ei ole vielä onnistunut tälle vuodelle nappaamaan, mutta tänään voisi olla sen aika. Vastusta toki riittää nytkin, mutta kokeillaan tarkan reissun kärjen tuntumassa saavaa Johanna Huovisen suojattia tukipilarina. Alustava peliprosentti Martilla on kahdeksan.

Toinen kohde pelataan kuudella merkillä, joista alle kymmenprosenttisia ovat Exit Fastback ja Spritesine. Neljännessä kohteessa Rivercapes Way on alustavalla kahdeksalla prosentillaan hieman aliarvostettu ja Indy Journey 38 prosentillaan yliarvostettu. Päätöksen hyvä yllätysmerkki on Harjujen Roomeo.

Toto-kupongille tästä linkistä