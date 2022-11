Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Hurrikaani on löytänyt lisää tehoa

Jani Oinosen valmennuksesta toissa kerralla aiempaa paremmalla suorituksella ja ylivoimaisella voitolla aloittanut BWT Hurricane on kiinnostava merkki Kuopion illan tasaisessa neljännessä kohteessa. Viimeksi 3-vuotias starttasi hankalista asemista 20 metrin pakilta takarivistä. Ori matkasi 6. ulkona, mistä teki säätöajolinjoilla hyvän suorituksen ja tuli maaliin voimia tallella sijalla kolme. Jos kiritila olisi auennut aikaisemmin, se olisi todennäköisesti voittanut. Ajan 19,7ke selittää hidas rata. Tänään tarjolla on juoksu keulassa tai sen tuntumassa. Alustava peliprosentti on noin kymmenen, joten kokeillaan BWT Hurricanea ideasysteemin varmana.

Avauskohteessa starttaa päivän pankki Bismarck Comery, joka on todella vahvoilla, mutta varmistellaan se suuremman potin toivossa paalun kaksikolla Vesuvio Wise L. – Fernando Vixi. Toisessa kohteessa jokainen osallistuja omaa jonkunlaisen voittosauman, joten kun on mahdollista, laitetaan merkki jokaisen kohdalle. Myös kolmanteen merkataan merkkejä runsaasti. Siinä Volsuma ja Sisu-Syke ovat ennakkoon aliarvostettuja.

