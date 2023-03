Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Kaksi varmaa ja jättisuosikin suojaus

Antti Ala-Rantalan Tutun Impi ei todennäköisesti riitä puolustavalle ravikuningattarelle Suven Sametille kesällä, mutta tänään se pystyy arvokkaan päänahkan ottamaan. Tutun Impi on vahvassa iskussa ja lähtee radalta kaksi, kun taas Suven Sametti avaa kautensa ja lähtee takarivin uloimmalta paikalta. Alustavat prosentit ovat Suven Sametille 34–27, joten lätkäistään Tutun Impi varmaksi.

Toinen ankkuri on otteitaan parantanut Tatuari, joka starttaa tasaisessa ja oikein laadukkaassa päätöskohteessa. Sekin on Tutun Impin tavoin mukavasti kakkossuosikin asemassa, joten varmaksi vain. Terho Rautiainen ajaa Tatuarin johtopaikalle, mistä sitä on vaikea ohittaa. Eroa vastustajiin se ei kovin paljoa tee, mutta siitähän ei ylimääräistä makseta. Kierroksen pankki on syystäkin neljännen kohteen Bond Eagle, mutta varmistellaan se ideasysteemissä kuudella kilpakumppanilla. Jos Bond Eagle ei onnistu, lähtö on todella avoin. Viimeksi ori oli hyvä, mutta ei kyllä niin loistokas, että peliprosentin pitäisi olla tänään aika laadukkaassa kisassa sentään 76.

