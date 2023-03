Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Kivempi juoksu mahdollistaa kärkisijan - lue Mobiilihepan valmentajakommentit

Valmentajakommentteja Mobiilihepasta

Lähtö 5, Toto5-2

Kari Seilonen: Ernesto (11) on jaksava hevonen, laukatta pärjää.

Lähtö 6, Toto5-3

Sanna Paasikivi: Ilmoajan jälkeen Murder Mike (5) satutti hieman itseään, joten poisjäänti on erittäin mahdollinen. Edit torstai, hevonen on tervehtynyt, ei jää pois. Viimeistelyt jouduttiin kelin takia ajamaan poikkeuksellisesti vasta to, hevonen oli siinä normaali.

Asko Hyvönen: Nerja (9) Viime st ok. Terävät vedot tuo lähtölaukan riskin.

Lähtö 8, Toto5-5 Duo-2

Jutta Litmanen: Alladin Brota (10) on hoidettu edellisen jälkeen, ollut kotona pirteämpi. Lähtöpaikka suosii ja kuskikin paranee aika paljon. Laitetaan laput ja korvia enemmän auki, viimeksi meni avovehkeillä ja umpihupuilla.

Lähtö 9, Troikka

Aki Kauppinen: Call It Doohanin (2) talviharjoitukset ovat mennet suunnitellusti. Pitäisi olla kunnossa. Kelien vuoksi viimeinen rivakampi vetoreeni eilen kotona. Pikkuhepo ihan terävän tuntuinen.