Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Konkaritamma yllättää

Toissa kerralla Vieremällä Flying Duck joutui peruuttelemaan mailin kilpailussa hännille, mistä tuli hienosti, vaikka ei viidettä sijaa ylemmäksi yltänytkään. Viimeksi Oulussa se lähti taustalta 1300 metriä ennen maalia kolmannelle ja eteni menestyjän elkein viimeisellä takasuoralla johtaneen Rapid Leaderin rinnalle. Loppukaarteessa Flying Duck kuitenkin painoi sisälle päin, minkä seurauksena ensin laukkasi keulahevonen ja sitten tamma itse. Kunto on joka tapauksessa kova, ja tänään Flying Duck pystyy voittamaan. Alustava peliprosentti on mukavasti alle kymmenen, joten kokeillaan Mikko Peitsahon valmentamaa sekä ohjastamaa tammaa varmana.

Avauskohde on tasainen mailin kisa, jossa alussa monella eturivin osallistujalla on kiire. Suosikeista takarivin Mini Pepper on maistuvin merkki alustavalla 16 prosentin kannatuksessaan.

Toinenkin kohde on haastava pelipähkinä. Tiuskaisee oli hyvä Kajaanin välistartissaan viime torstaina ilman kenkiä, mutta tänään se menee alustavalla tiedolla kengät jalassa. Neljännessä suosikki Campari Jetin kaveriksi otetaan eturivin Jonathan Boko.

