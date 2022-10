Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Lähtöpaikka voi olla iso etu

Kuopion Sorsasalo tarjoaa mielenkiintoisen Toto5-kierroksen, jossa yksi kohteista on suurkilpailu.

Kolmevuotiaiden suomenhevosten Varsakunkussa tammat saavat 20 metriä etumatkaa oriisiin ja ruuniin. Tammojenkin mukaan ottamista peleihin kannattaa harkita, vaikka Vale-Elli ja Nopsa Eelis ovatkin vaarallisen vauhdikkaita. Vielä tappioton Akvarelli on tehnyt tähän mennessä kaiken oikein ja on paalun ykkösradalta ehdottomasti orikaksikon kovin haastaja. Avausstartissaan vielä kovin varsamaisesti käyttäytyneellä Hovilan Hertalla on kykyjä selvään ennätysparannukseen.

Ilos Sansibar on rivin selvästi eniten pelattu hevonen, mutta yli 50-prosenttisena suursuosikkina sen varmistamista kannattaa jo harkitakin. Sorsasalon rata suosii keulahevosia, ja takarivin lähtöpaikalta joutuu 12 hevosen lähdössä kiertämään väkisinkin jossain vaiheessa. Lähtöpaikat määräytyivät jaetussa sarjassa voittosummien mukaan, mutta erot tienesteissä ovat siksi pienet, että lähes kaikki hevoset olisivat normaalisarjassakin samassa lähdössä.

Myös kakkossuosikki Alladin Bro on takarivissä, joten jos Ilos Sansibarin varmistaa, muitakin pitää ottaa kupongille. Kengittä tänään kilpaileva Fernando Vixi on mielenkiintoinen, samoin lähes pelaamaton MAS Dominant. Se toki tarvitsee seiskaradalta hieman tuuria, että sopiva juoksupaikka löytyy. Makemake on ykkösradaltaan mahdollinen yllättäjä sekin.

Varmaksi kelpaa avauskohteen Pegasos Evo. Tämäkin lähtö on jaettua sarjaa, ja Pegasos Evoa rata 12 voi jopa suosia. Laukat ovat olleet oriin riesana, ja alla on kaksi hylkäysstarttia. Nyt muiden takaa ulkoradalta se saa lähteä rauhassa. Pegasos Evo on riski hevonen, jolla pystyy tekemään aikaisiakin ratkaisuja. Kolmossuosikkina se on kelpo varma.

Toto-kupongille tästä linkistä