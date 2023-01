Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Lupaavalla tammalla avausvoiton paikka

Viime syyskuussa Villinmiehen Tammakilvan karsintalähdössä viidenneksi yltänyt Peace Of Cake hakee tänään uransa kymmenennessä kilpailussa avausvoittoaan. Tamma oli vielä kolmanneksi viimeisessä startissaan viime syyskuussa kelpo kakkonen keulasta, mutta sekä loka– että marraskuun kisa meni penkin alle.

Peace Of Cake jäi tauolle, mutta mitään vikaa siitä ei valmentaja Timo Hulkkosen mukaan löytynyt. Se on kotona hänen mukaansa treenannut koko ajan hyvin, mutta kilpahommat ovat jättäneet toivomisen varaa. Luotetaan ideavihjeessä tauon piristäneen ja laitetaan tamma sopivaa vastusta vastaan kysymysmerkit huomioidenkin varmaksi. Peace Of Cake on alustavassa pelijakaumassa kolmossuosikki.

Avauskohde vaikuttaa vahvasti Look Completen ja Redemptionin väliseltä väännöltä, mutta otetaan viimeksi vaisusti esiintynyt Alladin Bro vielä kolmantena mukaan. Kolmannen kohteen pitäisi hoidella Ellin Sisu tai Kartier, mutta ne tuskin tänään viime ajat huomioiden yltävät parhaaseensa, mikä avaa mahdollisuuden muillekin. Neljännessä kohteessa isoa yllätystä haetaan Grove’s Pansy Poofin ja Finish Amiraalin kanssa.

