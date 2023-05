Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Masentava alkutilanne ei vie voittosaumaa

Pinja Puustisen valmentama Last Gunslinger ei pystynyt ottamaan viime kilpailussaan kahdeksan päivää sitten neljättä peräkkäistä voittoaan, mutta ei nelossijan tuonut esitys huono ollut. Ruuna spurttasi kierros jäljellä keulaan, mikä sitten hieman näkyi lopussa, ja kolme vastustajaa vyöryi ohi.

Lähtöradat ovat tänään menneet voittosumman mukaan. Last Gunslingerillä on asemanaan takarivin uloin paikka, mutta tilannetta avittaa se, että Puustisen valmennettava on lähdön paras hevonen. Kuopion rataprofiililla ei ole kiva kiertää loppukurvia ulkoratoja pitkin, mutta uskotaan ideavihjeessä, että Last Gunslinger ehtii ykköseksi asti. Se on alustavassa pelijakaumassa nelossuosikki noin 15 prosentin kannatuksellaan.

Avauskohteessa alle kymppiprosenttisista mukaan otetaan vahva Hard Chip, nappireissulla yllätysvalmis Vie De Dream sekä viimeksi pelinsä tahmeaan starttiin menettänyt MAS Dominant. Kolmannessa kohteessa jättiyllätyshakuna toimii yhden prosentin Ökymäen Silvia.

Toto-kupongille tästä linkistä