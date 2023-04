Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Menestysmarssi kotiradalla saa jatkoa

Jorma Tiilikaisen Downshifterillä on edelleen kunto kohdillaan, vaikka toissa kerralla se oli seitsemäs ja viimeksi yhdestoista. Toissa kerralla ruuna teki 2. ulkoa kierroksen kirin ja kirmasi loppukaarteeseen mentäessä kärkeenkin asti, mutta Joensuun maalisuora oli armoton ja sijoitus painui keskijoukkoihin. Esitys oli joka tapauksessa hyvä. Viimeksi Lahdessa ruuna roikkui alun ulkoradoilla ja eteni lopulta toiselle ilman selkää, mistä tehtävä oli vain raakavauhtisessa kisassa liian vaikea.

Tänään sillä on hyvä mahdollisuus palata voittojen tielle. Vaikka lähtöpaikka on aika ulkona kutosradalla, Downshifter lähtee lujaa ja juoksee todennäköisesti keulapaikalla, mistä se olisi todella vahvoilla. Alustavassa pelijakaumassa Tiilikaisen silmäterä on kolmossuosikki, joten varmaksi vain. Pelaajien suosikki He’s a Keeper menee tänään alustavalla tiedolla viime kerrasta poiketen tavan kärryllä ja kengät jalassa, mikä on miinus, ja vaikea uskoa ruunan esittävän tällä kertaa viime kerran veroista loistokasta kulkua.

