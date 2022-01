Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Nappireissulla paikka yllättää

Ossi Nurmosen treenaama Villiheili on laukkaherkkyytensä vuoksi epäonnistumisaltis, mutta ravilla pysyessään se pystyy kamppailemaan tänään voitosta. Toissa kerralla tamma teki 3. ulkoa sitkeän 650 metrin kirin kolmanneksi. Edelle jäivät Maatian Tähti ja Hymynvirne.

Viimeksi Villiheili laukkasi alussa vastustajan häiriön vuoksi, joten sen kisan voi sivuuttaa. Sorsasalon Talvikuningatar on tasainen lähtö, ja juoksunkulku ratkaisee paljon. Noin kymmenen prosenttia pelattu Villiheili juoksee todennäköisesti keulassa ravaavan Virin Varpun takana tai 3. sisällä, jos nopea Kiirilla ehtii 20 metristä tulla siihen väliin.

Avauskohteessa haetaan yllätystä ottamalla kaikki hevoset mukaan. Toinen kohde on aika lailla oikein pelattu. Frivoll Galilein Suomen debyytti on mielenkiintoinen. Neljännessä Endless Story hakee jossain vaiheessa keulapaikan, ja tappiota on muillakin juoksunkuluilla vaikea kuvitella.

