Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Nyt irtoaa viime kertaa paremmin

Avauskohteen osallistujilla on vielä vähän kisanäyttöjä, eikä niiden perusteella kukaan nouse ylitse muiden. Alle 10-prosenttisista mukaan otetaan One Quick ja Floorlady. Päätöskohteessa Profiili on reilun 50 prosentin kannatuksellaan turhan iso suosikki. Se toki todennäköisesti parantaa viime sunnuntain tauolta paluustaan, mutta silti muilla on mahdollisuutensa. Ideasysteemissä päädytään revityksen linjalle.

