Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Suosikki kaatuu pieneltä tauoltakin

Neljännessä kohteessa isoimman prosenttiosuuden kerää Santtu Raitalan ohjastama Fransua, mutta ideavihjeessä uskotaan ainakin alustavasti turhan paljon suosikin varjoon jääneeseen Cupidoon. Kyvykäs 6-vuotias ori on takonut tänä vuonna vahvoja suorituksia, vaikka voitot ovat jääneet yhteen. Viime kilpailussaan lokakuun lopulla Cupido juoksi 3. ulkona ja oli lopulta hyvä kolmas Rannan Pomon ja Villieläimen jälkeen. Tänään oriilla on loistosauma käydä hakemassa johtopaikka, mistä se pystyy voittamaan.

Ensimmäinen kohde on tasainen, ja siihen päädytään revittämään. Muutaman prosentin Fiador on hevosena tähän tehtävään hyvä, jos vain malttaisi ravata. Toisessa kohteessa Savon Sokeri oli viimeksi keulapaikalta pieni pettymys, mutta koittanee samalla taktiikalla nytkin. Ai Nopea on alustavasti pelattu seitsemän prosenttia, mikä on liian vähän, ja se nousee Savon Sokerin lappukaveriksi.

Kolmannessa suosikkikaksikon Elaine Laurelton – Mei Tai seuraksi otetaan kovia lähtöjä viime aikoina juossut Janet Web. Päätöskohteessa yllätyspotentiaalia omaa MAS Dominant.

Toto-kupongille tästä linkistä