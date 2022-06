Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Tällä kertaa vauhdin säätely onnistuu

Overdose debytoi viimeksi Teuvo Nikulaiselta vauhdikkaalla juoksulla, kun kiisi Kajaanissa johtavan rinnalla ensimmäiset 500 metriä 08,5 ja avauskierroksen 13,5. Lopussa tuli sitten odotettu väsy, ja Nikulainen kommentoi kilpailun jälkeen, ettei hevoselta hänelle yllättäen jarrua sinä päivänä löytynyt.

Siitä kilpailusta on nyt reilu kuukausi aikaa, ja tämän viikon maanantaina treenari uskoi, että tällä kertaa hevonen on paremmin kuskin ajettavissa. Ohjastajaksi vaihtuu Nikulaisen jälkeen entinen treenari Iikka Nurmonen, ja jos hän saa takavoltin takarivistä annettua Overdoselle kohtalaisen onnistuneen juoksun, 5-vuotias ruuna pystyy kirimään voittoon. Alustava peliprosentti on maistuvasti seitsemän pinnassa.

Toisessa kohteessa yllättäjäosastolta mukaan montén jälkeen kärrylähtöihin paluun tekevä Hyvityksen Pyry joka alustavalla ilmoituksella juoksee ilman kaikkia kenkiä. Hevosella on vauhtia ja jaksoa sarjoihinsa riittämiin, mutta loppusuoran puristus on useasti uupunut. Kolmannessa kohteessa lapulle nousee huippukauden 2019 jälkeen vaisummin menestynyt Vie De Dream, joka esiintyi viimeksi ihan pirteästi.

