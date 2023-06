Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Toinen numero sijoituksesta pois

Veijo Lipposen valmentamalla Liisinkolla ei ollut kiva tehtävä viime lauantaina takamatkan takarivistä tavoitella menestystä. Timo Mäkäräisen ajokin kirivaihe ei mennyt edullisesti, mutta 10-vuotias ruuna osoitti olevansa edelleen kunnossa, kun tarpoi ulkoratoja pitkin kirituhannen tasaisen laadukkaassa Lumi-Ramin voittamassa kisassa 27,1. Tänään Liisinkolla on realistinen mahdollisuus saada aivan erilainen juoksu jopa keulapaikalla, mistä sitkeä ruuna pystyisi ehdottomasti pitämään muut takanaan. Alustavasti se on prosenteissa Fransuan jälkeen kakkossuosikki.

Toinen kohde on laadukas lähtö, jossa alle 10-prosenttisista ideasysteemiin poimitaan Hannibal Ice ja Call It Julio. Kolmannessa kohteessa yllättäjistä mukaan viimeksi positiivisesti yli vuoden kisatauolta palannut Villituisku sekä viimeksi kesäkauden avauksessaan aiempaa paremmin ravannut R.R. Muistotar. Neljännessä haetaan potinnostoa ensimmäistä kertaa tänä vuonna ilman kenkiä juoksevalla Q-Rex Oakilla, ja päätöksessä megasuosikki Credit To Love suojataan Minto’s Don Juanilla.

