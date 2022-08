Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Varmavalinta tasaisesta avauskohteesta

Kolmevuotiaalla Smokin Boylla on ajettu fiksu uran alku. Se on saanut kivoja reissuja, joita ruuna on palkinnut näppärillä loppukireillä ja hyvillä sijoituksilla. Tänään valmentaja Teuvo Nikulainen antaa ohjat Iikka Nurmoselle. Vaikka vastus kovenee kolmanteen sijaan päättyneestä viime startista, ruuna pystyy voittamaan. Lähtöasemat ovat tasaisessa seitsemän hevosen lähdössä takarivissä mukavat, ja alustavasti noin 15 prosenttia pelattua Smokin Boyta kokeillaan ideavihjeen varmavalintana.

Toisessa kohteessa suosikkikaksikko Bismarck Comery – Armani Press varmistetaan Q-Rex Oakilla ja Surprise Leaderilla. Kolmannessa Going Above on lähellä voittoa bravuuripaikaltaan keulasta, mutta alustava yli 70 prosentin kannatus on liikaa, joten varmistaminen kiinnostaa. Neljäs mennään suosikeilla ja päätöskohde revitetään.

