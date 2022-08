Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Vauhtikestävä tamma tarjouksessa

Viime vuoden 28-tuloksista sekunnin tänä kautena pudottanut Felisia voitti toissa kilpailunsa juostuaan alun 2. sisällä ja kirituhannen johtaneen, tänäänkin mukana olevan Teppanan rinnalla. Viime kilpailussaan vauhtikestävä Felisia menetti pelinsä kiihdytysvaiheen laukkaan.

Peliprosentti Felisialla on tänään alustavasti alle kuusi, kun se esimerkiksi jo mainitulla Teppanalla kipuaa yli 20:n. Takarivistä tietenkin voi haasteita olla tiedossa, eikä Felisialla ole mitään huippupätkää, mutta sen verran tarjouksessa se tänään Toto5-pelissä on, että kokeillaan tammaa ideavihjeessä varmana.

Toisessa kohteessa lapulle otetaan suosikit. Kolmannen kohteen Harjujen Roomeo on saanut vauhtia lisää ja ollut kaikin puolin mainio, mutta tänään Tapio Perttusen jälkeen valmentaja Markus Kiiski ajaa kisasuorituksen itse, mikä heikentää voittosaumaa. Niinpä sen sijasta Virin Varpun lappukaveriksi nostetaan kovavireinen Minskaus. Neljännessä kohteessa Bribes on vahvoilla, meni juoksu sitten miten tahansa, mutta otetaan suurimman potin toivossa muitakin mukaan. Päätöskohde on tasainen, ja siihen laitetaankin reipas rastitus.

