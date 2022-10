Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Vuoden kilpailutauolta heti voittajaksi

Kimmo Taipaleen valmentama Ohiheittäjä aloitti uransa viime vuonna lupaavasti ja voitti kolme ensimmäistä kilpailuaan, mutta myös raviongelmat vaivasivat. Se jäi tauolle viime marraskuussa ja palasi radoille vasta viikko sitten, kun suoritti koelähdön hyväkysytysti ajalla 33,3ke.

Se aika ei tänään riitä voittoon asti, mutta Kimmo Taipale oli alkuviikon kommenteissaan ihan positiivisin mielin suuntaamassa paluukilpailuun, joten kokeillaan kyvykästä Ohiheittäjää ideavihjeessä varmana. Ori on Pohjois-Savon Kasvattaja-ajon osallistujista Matteus Kevättömän kanssa moottoriltaan paras. Ohiheittäjän päivän alustava peliprosentti on 11.

Ensimmäisessä ja toisessa kohteessa toivotaan yllätystä, vaikka uhka on, että suosikit Nineeleven sekä etenkin 75 prosentin kannatusta nauttiva Bismarck Comery leiviskänsä hoitelevat. Neljännessä kohteessa Cod A’la Doc on alle kymmenen prosentin kannatuksellaan aliarvostettu. Päätöksessä Vilju on 80 metrin takamatkasta huolimatta vahvoilla, mutta otetaan sen kaveriksi paalun Fransua sekä Tähtitie.

Toto-kupongille tästä linkistä