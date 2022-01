Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kuopio: Yksi numero pyyhitään pois

Heikki Mikkosen valmentama sekä ohjastama Austin valahti viimeksi johtavan rinnalta tasokkaassa lähdössä viimeiseksi. Mitenkään erityisen huono suoritus se ei kuitenkaan ollut, mitä oli mieltä myös Mikkonen itse.

Takarivin lähtöpaikka on yleensä aina jonkinlainen haitta, mutta kun kyseessä on aika hidas avaaja, mikään katastrofi se ei ole. Lisäksi numeron 9 poisjäänti auttaa. Jos matkavauhti mahdollistaa kärkeen nousemisen, Austin pystyy rymistelemään voittoon asti. Alustava peliprosentti kolmossuosikilla on 14 tietämissä.

Avauskohteeseen revitetään. Alle 10-prosenttisista mukaan lapulle poimitaan Essin Säväys, Virree sekä paalulta ravatessaan vaarallinen Pirttilän Niilo. Toisen kohteen suosikki Sharp Dressed Manin peliprosentti on kiehunut yli 70:n. Se tulee alaspäin, mutta voi olla, että haastajat jäävät silti aliarvostetuksi. Niistä esimerkiksi Danger Zonella on kapasiteettia parempaan kuin mitä kisatilanteissa on nähty.

Kolmannen kohteen suosikit voivat laukata. Erityisesti Tähtitie on taas vähän väärillä urilla ja hyppyjä tulee. Villiheili on 7 prosentillaan aliarvostettu, ja isoa yllätystä haetaan Myllyn Vilillä. Se oli viimeksi huono, mutta on myös huomioitava, ettei kolme kilometriä ole sen bravuurimatka. Toissa kerran kilpailu kahdella kierroksella oli positiivinen, eikä viime talvena hyvin menestynyt ori ole huippupäivänään tässä mahdoton menestyjä. Päätöskohteessa suosikki Asterisque varmistetaan Piedmontilla, joka pystyy viime kertaa parempaan.

Toto-kupongille tästä linkistä