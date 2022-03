Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Asemista huolimatta

Pelijakaumassa vahvasti kahden hevosen lähdöltä vaikuttavassa koitoksessa on mukana vain seitsemän hevosta, mikä helpottaa kovasti 60 metrin takamatkalta starttaavaa varmaamme. Perusmatkan Core pääsee heti alussa kärkeen, mutta sen starteista on välittynyt kuva, että se on kovin riippuvainen muiden seurasta. Pelisuosikki tuskin lähtee alussa yrittämään karkumatkaa, minkä vuoksi Morison pääsee avauskierroksen aikana hiipimään sen lähituntumaan.

”Lauantain välistartissa Morison oli oma hyvä itsensä”, ohjastaja Juha Utala kertoo. ”Maalisuoralla se teki vain saman kuin Porissa. Kun se pääsi keulaan, niin se alkoi samantien jarruttamaan. Voimia tuntui olevan päätössatasella vielä hyvin jäljellä, mutta en uskaltanut käskeä, kun Porissa se vastasi heti laukalla. Torstaina tehdään päävehkeisiin pieniä muutoksia. Otetaan vähän karvoja poskelta pois, että se näkisi vähän paremmin muita”

Toto-kupongille tästä linkistä

Kainalolaatikko

Otsikko: