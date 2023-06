Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Avauskohde ideamerkeillä

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Kimmo Ahola: Winetolle (4) laitetaan kevyempi etukenkä.

Lähtö 3

Christa Packalén: Stonehard (4) palailee tauolta takaisin tositoimiin. On vankistunut paljon talven aikana ja uskon että tälle on tulossa mukava kausi. Kerran on käyty radalla ajamassa kovempaa ja oli siinä ok. Kokeillaan ilman sekkiä ajamista ja vielä matalalla profiilla matkaan.

Lähtö 5

Christa Packalén: Linden's Kickup (6) teki viimeksi kovan tuloksen vaikka ei ihan kärjessä ollutkaan. On tuntunut sen startin jälkeen paljon paremmalta ja kuvittelisin että kovempi startti vei eteenpäin hevosta. Ei muutoksia.

Lähtö 8

Kimmo Ahola: That Profit (2) oli viimeistelyssä pirteämpi kun ennen teivoa. Ei mitään ihmeellistä syytä huonoon viime starttiin , ehkä laidun vaikutti.

Risto Airaksinen: Anything For Youn (9) kanssa nyt selkäjuoksulla odotukset paremmat kun ollut huono edellisissä. Treenannut normaalisti koko ajan, et ei selitystä huonoihin juoksuihin. Ilman kenkiä takaa ja ohuet kärkikengät.