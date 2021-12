Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Luokkahevoseen luotetaan

Syyskuun ensimmäisessä kilpailuissa Jukka Huuskolan omistama ja valmentama kuusivuotias oli toiselta ilman vetoapua kovatasoisessa Run And Repeatin voittamassa lähdössä huippuajalla kakkonen. Seuraavissa kilpailuissa varmamme hoiteli tehtävänsä keulasta parastaan yrittämättä. Kasiradasta huolimatta uskomme Knows Evertyhing pystyvän illalla kärkipaikalta kolmanteen peräkkäiseen voittoon.

”Hevoselle tuli viimeisen startin jälkeen pienin ihotulehdus, minkä vuoksi se joutui jäämään lokakuun Teivon kilpailusta pois”, Huuskola kertoo. ”Siinä samassa rokotettiin ja varoaikojen vuoksi tauko vähän venähti. Vaikka olosuhteet ovat olleet viime viikkoina haastavat, on treenit päästy ajamaan normaalisti. Toki kivempaa olisi ollut lähteä keskemmältä rataa, vaikka kyllä ori pääsee tuoltakin aika liukkaasti liikkeelle. Knows Everything on kova poika ponnistamaan. Se on kilpaillut kesälläkin kengillä, joissa on hokit takana, joten niistä ei ole ainakaan haittaa.”

