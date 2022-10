Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Oljenkorret käyttöön

Uransa alkuvuodesta kolmella voitolla avannut Iron Queen on kilpaillut viime startit tasokkaissa ikäluokkalähdöissä. Kun lähtöpaikat ovat olleet aina sieltä heikommasta päästä, ovat sijoitukset jääneet varovaisella ajotaktiikalla vaatimattomiksi. Tänään vastus jaetussa tavallisessa sarjassa vaikuttaa melko sopivalta. Valmentaja lähtee ulkoradan paikalta tällä kertaa rohkealla taktiikalla liikkeelle.

”Iron Queen lähtee auton takaa ihan hyvin matkaan ja tarkoituksena on ajaa heti alusta lähtien eteenpäin”, Juha Utala kertoo. ”Varustuksessa otetaan oljenkorsia reilusti käyttöön. Tarkoitus on ajaa ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä. Aiemmissa kilpailuissa on ollut korvat tukittuina. Illalla on vetopallot käytössä, minkä toivotaan tuovan lisää purista loppuun.”

