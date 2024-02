Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Prosenttirohmulle vastavarma

Ready Cashin poika on uudessa kotimaassaan esiintynyt epätasaisesti, mutta on ajoittain väläytellyt kovaa kapasiteettiaan. Varsinkin joulukuun voittostartissa varmamme oli kovin tasapainoinen, kun irtosi keulasta maalisuoralla parastaan yrittämättä ykköseksi. Keskeltä rataa on jälleen hyvä sauma päästä vastaamaan juoksu vetotöistä, mistä kyvykäs ruuna pystyy pitämään ohitusta yrittävät takanaan maaliin saakka.

”Lucky Flevon pitäisi viime sijoituksista huolimatta olla edelleen kelpo vireessä”, valmentaja Juha Utala kertoo. ”Viimeksi lähtö meni kokoontumisvaiheessa uusiksi. Sen jälkeen ruuna alkoi ottamaan aika lailla kierroksia. Kun viimein päästiin matkaan, niin se oli menettänyt parhaasta vireestään melkoisesti, eikä jaksanut rutistaa toiselta ilman selkää maaliin saakka. Lähtöpaikka keskellä rataa on erinomainen. Annan se lähteä reippaasti matkaan ja keulaan päästessään sillä voisi olla kyllä hyvä sauma pärjätä.”

