Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Suoraan tauolta varmaksi

Kolmivuotiaana tamma väläytti starteissaan kykyjä, vaikka täysosumaa ei irronnut. Vuoden viimeisessä startissa syyskuussa tuli paha alkulaukka, minkä jälkeen viimeiset 1900 metriä taittuivat aikaan 14,6.

”Antarctica oli vielä keskentekoinen kolmivuotiaana, jolle pitkä treenijakso on tehnyt oikein hyvää”, Kylliäinen kertoo. ”Kerran on ajettu vähän kovempaa. Viime torstaina ajoin täyden matkan 25-vauhtia läpi, missä tamma oli oikein hyväntuntuinen. Ensimmäistä kilpailua ei ajeta veran maksu suussa. Jos juoksu vain onnistuu, pitäisi Antarticalla olla heti hyvä mahdollisuus pärjätä. Kykyjä hevosessa on paljon nähtyä parempaan.”

