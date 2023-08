Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Suoraviivainen taktiikka luvassa

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 3

Emma Väre: Ellen Halm (3) jäi kerran välissä pois kun oli kavion kanssa murhetta, sen jälkeen treenannut hyvin. Viimeks voitti varmasti ja ehjällä juoksulla uskon, että pystyy siitä ajasta tiputtamaan.

Lähtö 5

Christa Packalén: Viimeksi Kiikku's Nea (15) teki vaisun esityksen ja mitään kunnon syytä siihen ei löytynyt. Treeneissä kaikki ok mutta on silti pieni kysymysmerkki viime startin jälkeen. Normaalina kyllä pärjää näissä lähdöissä.

Lähtö 6

Kaisa Toivonen: Villieläin (4) on ollut taukonsa jälkeen jopa parempi kuin on odotettu, se on mennyt sekä Riihimäellä että Kokemäellä kovat ajat. Villieläin on ollut tosi helpolla starttien välissä kuten tähänkin asti. Toiveissa on, että hevonen vielä parantaisi startteja saadessaan. Paikka on hyvä ja Villieläimen pitäisi olla kärkitaistossa. Ei muutoksia varusteisiin.

Lähtö 7

Emma Väre: Aurora Comery (4) on treenannut sairaspaussin jälkeen hyvin ja ihan reippaasti ajettu kotona, tästä ajatus saada startti kroppaan jatkoa varten. Tammalla ajetaan tänään ilman sekkiä.