Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Takarivin paikka pelkkää plussaa

Viime kilpailuissa eturivin lähtöpaikoilta hurjissa kiihdytyksissä mukana ollut varmamme on nyt takarivissä, mistä ei tarvitse tällä kertaa tuhlata voimia lähtösuoralla. New Grove Waylon on hyvä selkäjuoksuilla, mistä on osoituksena marraskuussa radalta 12 tullut komea kakkonen. Siinä kilpailussa varmamme ravasi hännillä 7. ulkona, mistä jyräsi kierroksen kirillä komeasti kakkoseksi voittokone Jakob K. Bokon jälkeen. Myös valmentaja uskoo takarivin lähtöpaikasta olevan vain pelkkää hyötyä.

”New Grove Waylon jäi viimeksi harmittavasti pussiin keulasta loppusuoralla laukanneen Jacques Hynemanin taakse”, valmentaja Ilona Mäkinen kertoo. ”Korvat jäivät kiinni ja vetolaput vetämättä. Nyt on ysirata, mikä on mielestäni ihan hyvä paikka, kun ei tarvitse alkuun käyttää paukkuja. Ruuna jatkaa hienossa iskussa, ja uskon sen taistelevan kärkisijoista.”

