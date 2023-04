Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Voittotili auki

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 3

Kari Seilonen: Erneston (10) kunto on huipussaan. Laukkavaara.

Lähtö 5

Etta Pakkanen: Indyana Jonessilla (7) on pitkä tauko alla, treenaa ok. Kokeillaan useampia varustemuutoksia (mm. jenkkikärryt ja päätanko), voi onnistua tai olla onnistumatta. Ei vielä suurempia paineita, vaatinee startin alle.

Lähtö 8

Etta Pakkanen: Business School (8) teki viimeksi huippusuorituksen, kaikki mennyt hyvin sen jälkeen. Lähtöpaikka ulkona, mutta kiihdytyksen onnistumisen kannalta hevoselle sopiva.

Lähtö 9

Marko Majaniemi: Sublime Soa (15) siirtyi Turun kilpailun jälkeen valmennukseeni Pian (Mäkinen) talliin. Valmennus on ollut pääasiassa perustreeniä, mutta joitakin vetoja olen ajanut. Pieniä ongelmia on ollut vatsan kanssa viime aikoina ja parhaimmillaan tamma ei vielä ole. Tarkoitus on tarjota säästöreissu ja loppumatkan tarktiikka sen mukaan miltä hevonen tuntuu matkallla. Soa on hyvä hevonen sarjoihinsa kunhan vain kaikki on mallillaan mutta tuleva suoritus on isohko arvoitus.