Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lappeenranta: Ei ole ronkeli juoksunkulustakaan

Karsintalähdön suosikiksemme kohoaa Elma Kukkosen valmentama Like A Dynamite. Sen viime kausi katkesi syksyllä tapahtuneeseen autokolariin, mutta kaikeksi onneksi siitä ei seurannut mitään vakavampaa. Kukkonen kertoo, että tamman kevät sujui mukavasti ja uittotreenikin on vienyt sitä eteenpäin.

Like A Dynamite käynnisti kautensa Juvalla ajetuissa paikallisraveissa. Tuloksena oli helppo voitto, ja sitä ajanut Janne Räisänen oli todennut tamman tuntuneen samanlaiselta kuin ennenkin. Lappeen tehtävä ei vaikuta ollenkaan mahdottomalta, ja kun paikkakin on mitä mainioin, sitä on kiva kokeilla idearivin varmana.

