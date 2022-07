Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lappeenranta: Huippuvire pitää

Jo 11 vuoden ikään ehtinyt Mickey The Artist on ollut hyvä kaikissa kolmessa startissaan, jotka se on juossut 1,5 vuoden tauon jälkeen. Kesäkuun alussa se aloitti murskaavalla keulavoitolla juuri Lappeessa ja oli asiallinen Loviisassakin, sillä siellä edellä oli vain My Match. Vermon voitto tuli vakuuttavasti, vaikka juoksupaikka oli toisella radalla ilman vetoapua.

Keskipitkältä matkalta Mickey The Artistilla on kokemusta kahden startin ja kahden kolmossijan verran. Otteet 2100 metrillä ovat olleet siksi pontevia, että ylimääräinen puoli kierrosta tuskin muuttaa tilannetta oleellisesti. Kun ruuna oli valmentaja Markku Elfvingin mukaan viimeistelyissä hyvä, voittokulun jatkumiselle pitäisi olla mainio mahdollisuus. Robertino U.S. on toki kova haastaja, mikäli pystyy puolustamaan sisäradalta kärkipaikan. Vähemmän pelatuista Zio Paperone Jet olisi reilusti alle 10-prosenttisena kiinnostava.

Neljännen kohteen Marlon Dee on noussut rivin pelatuimmaksi hevoseksi. Alkuvauhti tullee kuitenkin olemaan siksi reipas, että liki 50 prosentin peliosuus tuntuu vaisun viime startin jälkeen kovin korkealta. Raju ylivauhti suosisi etenkin kokonaan kengittä juoksevaksi ilmoitettua Banskya sekä lähes pelaamatonta Shining Armoria.

