Kenneth Danielsenin tähtitamma Dusktodawn Boogie on Villinmiehen Tammakilvan karsintojen suurin suosikki. Kuva: Pekka Salonen

Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lappeenranta: Luotetaan ennakkosuosikkeihin

Tänään ratkeaa, ketkä pääsevät Villinmiehen Tammakilpojen finaaleihin. Lämminveristen karsintalähdöistä kolme on Toto5-pelin kohteina ja kustakin niistä erottuu selkeät suosikkinsa. Tällä kerralla ideasysteemi on laadittu kapeana siten, että pelipanos on korotettu 40-kertaiseksi normaaliin 10 sentin rivihintaan verrattuna.