Seppo Åkerlundin valmennettavat ovat pääosassa Lappeen avauskohteessa. Kuva Totofoto

Kotimaan ravit

Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lappeenranta: Luottohevoset tulevat Nokialta

Illan idearivi on laadittu ilman varmaa sellaisella ajatuksella, että avauskohteen voittaa joko Begin To Trust tai Feels Like Flying.