Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lappeenrantaan: Kilpailee tauluaan paremmassa iskussa

Timo Toiviaisen tallin Try Your Best kilpailee hienossa iskussa, ja tällä hetkellä se yrittää parhaansa. Toissa kerralla Mikkelissä tamma täräytti tosi terävästi maaliin ja ehti toiseksi. Joensuun 75-lähdössä tuli heikompi sijoitus, mutta Try Your Best virui ratkaisevan kauan pussissa.

Try Your Best saanee Lappeessa hyvän reissun kärkiporukassa. Jos se intoutuu samanlaiseen loppuvetoon kuin toissastartissaan Mikkelissä, on voitto otettavissa tasaisesta porukasta. Tamma on jäänyt niin maltillisille prosenteille, että se kiinnostaa ideavarmaksi asti.

