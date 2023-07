Hevosurheilun Toto5-ideavihje Mikkeli: Hakemassa toista peräkkäistä täysosumaansa

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Kaisa-Tupamäki-Kukkamo: Bramee (7) alisuoritti viimeisissä starteissa talvella ja jäi sitten pidemmälle tauolle. Pari ratahiittiä on takana ja hevonen tuntunut niissä hyvältä. Varmasti pari starttia tarvitaan kuitenkin kroppaan, jotta hevonen olisi parhaimmillaan.

Lähtö 6

Aimo Ollikainen: Boogeymansinin (8) kunto on treenien perusteella normaali. Sunnuntain viimeistelyssä kaikki oli hyvin. Alumiini kengät laitettiin alle ja ilman sekkiä mennään ainakin lämmittelyt ja jos kaikki on siltä osin ok, niin myös startti.

Lähtö 7

Christa Packalén: MAS Flash (1) sai viimeksi mukavan startin ja kaikki on sen jälkeen ollut kotona normaalisti. Paikka on hyvä mutta en tiedä miten pystyy sitä hyödyntämään. Normaalina pystyy olemaan taas totossa.

Lähtö 8

Christa Packalén: Aurelia's Pearl KS (3) oli aloitus startissa hyvä ja tuntuu että on mennyt siitä eteenpäin. Vastus kovenee ja tänään ensimmäinen autolähtö. Ehjällä juoksulla uskon että tämä pystyy olemaan melko korkealla.