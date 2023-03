Tuukka Varis ohjastaa ideavarmaa. Kuva: Pekka Salonen

Kotimaan ravit

Hevosurheilun Toto5-ideavihje Mikkeli: Rohkea ideahaku tavoittelee uransa avausvoittoa

Illan luottohevoseksi on valittu Toto5-pelin päätöslähdössä juokseva Peace Of Cake. Vaikka Timo Hulkkosen valmennettava kohtaa suursuosikki Rosiman johdolla liudan erinomaisia nousukkaita ja lähtöpaikkakin on haastava, sillä on kannatusprosenttejaan suurempi todennäköisyys yltää jopa ykköseksi saakka.