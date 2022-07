Hevosurheilun Toto5-ideavihje Mikkeli: Suosikki kaatuu keulajuoksulla

Rebel Rapid on vakuuttanut tänä vuonna, ja esimerkiksi Kajaanin Toto75-voitto kesäkuun alussa oli erittäin sitkeä ja upea suoritus. Viime kerralla ruuna kokeili ilman kenkiä, mutta tänään mennään kengät jalassa. Rebel Rapid jäi silloin johtavan rinnalle ja taipui 12. sijalle, mutta vauhtikin oli kovaa (07.5/500, 09,5/1000).

Tänään Rebel Rapidilla on kakkossuosikkina paikka täräyttää keulavoitto. Stonecapes Picasso on ensimmäinen johtopaikan haltija, mutta se on hakenut parastaan, ja selkäjuoksu kelpaa. Isoin haaste keulataktiikalle saattaa olla Delightful Moment, joka on räjähtävän nopea ja voi sotkea kasiradaltakin kiihdytystä. Suosikki William Birlandilla ei hätäillä alussa.

Toinen varmavalinta on La Donna Perfetta, joka kohtaa nyt viime kertaa helpomman vastuksen ja saa edullisemman juoksunkin todennäköisimmin joukon johtajana. Avauskohteessa moni voi voittaa, jos hurjasti lyhyessä ajassa petrannut Copper Cloud ei onnistu. Päätöksestä jäi eilen pois suosikki Maze Match, mikä teki kohteesta ympäripyöreän.

