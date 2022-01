Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Ala-Rantala iskee tanskalaisella

Earl Grey aloitti lupaavalla suorituksella Suomessa. Jo etukäteen oli Ala-Rantalan kommenttien perusteella selvää, että hevoselle tarjotaan tarkka reissu. Paikka johtavan rinnalla ei tullut missään nimessä kysymykseen, joten valmentaja pakitti ajokkinsa suosiolla hännille. Kiritilaa tuli liian myöhään, mutta ruuna ehti paljastaa terävällä lopetuksella vireensä. Tehtävä takarivistä Oulussa ei ole millään tavalla yksinkertainen, mutta toisaalta selvästi kovin vastustaja Enter Mayweather palaa tänään tauolta radoille. Juuri nyt on oikea paikka liputtaa Earl Greyn puolesta.

Clover Meadow on kierroksen suurin suosikki. Se on myös niin todennäköinen menestyjä, ettei tammaa tee mieli varmistella. Toki tappio on täysin mahdollinen, mutta lähdössä ei ole ennakkoon erityisen mieluisia varmistusmerkkejä. Alku pelataan leveämmin, eikä ennen varmoja ole tarkoitus tippua ulos voitontajosta.

Tästä kupongille: