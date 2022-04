Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Kaksi yllätystä kelpaa

Mr Charger ei tosin aamun peliosuuksien perusteella tarjoa ainakaan suurta etua. Se on pilannut paljon laukkoihin, mutta ei ole ehkä ihan niin epävarma kuin mitä taulu antaa ymmärtää. Viimeksi ruuna hyppäsi juuri ennen lähtölinjaa, jonka jälkeen se kulki hienosti. Mr Chargerin ennakkoon selvästi kovin vastustaja Sharp Dressed Man joutui jäämään pois, ja lähtö oli jo sitä ennen todella sopiva. Sinänsä harmi, koska onnistuessaan Mr Charger pystyy lyömään paljon parempiakin haastajia.

Roughenough Vice on muutaman sadan euron vuoksi pakilla. Se tuskin muodostuu ongelmaksi, jos ruuna vain jatkaa totutulla tasolla. Kauden aloitus oli mainio, ja hevonen tuskin on tällä kertaa ainakana heikompi. Roughenough Vicen voisi varmistaakin tehtävien alati koventuessa, mutta toisaalta pelikannatus ei ole ainakaan alustavasti karkaamassa pilviin. Luotto hevosen väkevään suoritukseen on kova.

Toto5-pelissä maanantaina ei ole varsinaista ideaa, mutta kahteen välilähtöön on mahdollista saada voittajaksi muutaman prosentin edestä pelattu hevonen. Tämä nostaisi mukavasti voitto-osuutta.

Tästä kupongille: