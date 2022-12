Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Kaksintaistelussa väärä suosikki

Kari Alapekkalan ajama A Kind Of Magic oli viimeksi suoraan tauolta katkaista tappiottoman Silenos Deanstonin voittoputken. Se ei siinä lopulta ihan onnistunut, mutta suoritus oli kokonaisuutena mainio. Tällä kertaa vastaan asettuu pitkän hakemisen jälkeen huippukunnon löytänyt Honey Trix, joten asetelma on mielenkiintoinen. Kahden poisjäännin myötä aktiivinen Alapekkala yrittää kärkipaikalle omansa kyydissä, ja hänellä on siinä hyvä sauma onnistua. Honey Trix ei ole mikään starttiraketti, vaan pikemminkin vahva jyrä. Aamupäivällä peliosuudet kaksikon kesken olivat väärin päin. A Kind Of Magic on sen perusteella loistovarma!

Siirin Elli on hyvä haku suosikki Vihjeen Vinhan kaveriksi. Se voittanee ravatessaan, mutta Siirin Elli on tamma, joka ei ole vielä näyttänyt koko osaamistaan. Jossain vaiheessa se voi parantaa hetkessä paljon, ja hevonen on tällä hetkellä tauluaan parempi.

