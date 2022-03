Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Keulapaikka saattaa ratkaista

Juoksupaikat ovat illan kovimmassa ryhmässä merkittävässä roolissa. Callela Leonard ei ole starttiraketti, mutta se taitaa pystyä pitämään alussa Troopersin ulkopuolellaan. Jugador on sisäpuolella tasainen lähtijä, eikä sen ohittaminen ole millään tavalla mahdoton tehtävä. Nämä kaksi haastajaa ovat ne, joita Callela Leonardin ohjastajan Jarmo Saarelan pitää tarkkailla. Hän on sopinut ruunan kyytiin mainiosti, ja valjakon saama pelikannatus on selvästi alakantissa. Callela Leonard onkin mieluinen tukipilari Toto5-peliin.

Roughenough Vice on riskillä suoraan tauolta toinen luottohevonen. Juuri tämän hevosen kohdalla tauko ei ole ratkaiseva miinus, sillä kotiradan valmentaja Katja Savilakso on pyrkinyt tuomaan hevosen aina mahdollisimman hyvänä radoille. Ei ole sattumaan, että ruuna on pystynyt voittamaan uransa kaikki kolme taukostarttia. Toki tällä kertaa sarja on kovempi ja alustava pelikannatus on turhankin kova, mutta silti todennäköisellä menestyjällä on hyvä sauma lyödä kaikki vastustajansa. Peliosuus saattaa ainakin hieman tasaantua iltaa kohden.

Tästä kupongille