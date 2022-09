Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Muutamia ideamerkkejä mukaan

Mr Midnight on alustavasti turhan vähän pelattu. Bodenissa se oli mukana kovassa avauksessa hakemalla ulkoa väkisin keulapaikan haltuunsa. Lopulta se juoksi 3. sisällä, josta tuli ulkokautta rintamasta aivan asiallisesti loppua. Nyt varsinkin ylivauhtisessa juoksussa hevosella on pieni mahdollisuus suuryllätykseen. Toki suosikki Conrads Kickoff on tasonsa pitäessään lähellä voittoa.

Yrjänän Mohikaani on toisessa kohteessa yllättävän vähän arvostettu. Ruuna teki kelpo juoksun viimeksi, ja pienestä tauosta huolimatta ruuna pitää ottaa aikaisin peleihin mukaan. Lähdön onnistuessa Yrjänän Mohikaani pääsee heti hyviin asemiin, eikä mukana ole yhtään ylivoimaista vastustajaa.

Vesuvio Wise L. on loistopaikalta mahdollinen yllättäjä. Se on suorittanut pitkään hyvällä tasolla, ja pienten marginaalien lähdössä hevonen on nyt oiva pelihevonen. Startti alla ori saattaa olla entistä terävämpi, eikä vastustajat ole esittäneet mitään ylivertaista tuoreimmissa starteissaan.

Tästä kupongille:

Hevosurheilun Toto5-ideasysteemi Oulu

Toto5-1: 9, 8, 7, 6, 11 (4, 2)

Toto5-2: 6, 11, 5, 8, 10, 4 (12, 2)

Toto5-3: 3 Going Above (4, 12)

Toto5-4: 6, 3, 12, 4, 9 (7, 2)

Toto5-5: 7, 2 (8, 3)

5 x 6 x 1 x 5 x 2 = 300 riviä – 30,00 euroa 0,10 euron peruspanoksella.