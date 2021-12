Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Pakkanen ja Mikkonen paukuttavat

Heikki Mikkosen valmentama Massive Shine on mielenkiintoinen idea. Se lähti viimeksi Kuopiossa kovaa, mutta rulli laukalle 1. kaarteeseen mentäessä. Tuossa erheessä paloi kärkeen yli 50 metriä, joten tehtävästä muodostui turhan vaativa. Massive Shine kulki toisella puolikkaalla todella kovaa, otti porukan kiinni ja näytti maalisuoran alussa olevan vielä rintaman takana pussissa. Lopulta hevonen kangistui muutamia mittoja kärkiryhmästä, mutta teki kokonaisuutena vankan vinkkiesityksen. Kun pari hevosta on sisäpuolelta pois, muuttuu lähtöpaikka inhimilliseksi. Peliosuus on ideasuosikilla alakantissa, sillä koko matkan johto ei tässä lähdössä yllättäisi. Toki tasaisessa lähdössä Massive Shine ei ole mitenkään erityisen todennäköinen menestyjä.

Muihin kohteisiin tuskin saadaan suuryllätyksiä, mutta toisaalta lähdöissä ei ole selviä suosikkeja. Tämän myötä rivin arvo nousee haastajien voittaessa reilusti. Massive Shinen varaan päästään virittämään mieluinen ideakuitti.

Tästä kupongille: