Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Pankille varmistuksia, kaksi ideavarmaa

Lystilän Lento voittaa kohteensa hieman harvemmin kuin kaksi kertaa kolmesta. Sitä on aiheesta pelattu paljon, mutta sarjojen nousun sekä pienen laukkariskin vuoksi hevosen tappiollakin voi spekuloida. Mikäli hyppy tulee, muuttuu kisa varsin tasaiseksi.

Calista on ideasysteemin ensimmäinen näkemyshevonen. Se oli alkuvuodesta mainio, mutta tuoreimmissa starteissa juoksun eivät ole menneet parhaalla mahdollisella tavalla. Viimeksi kaikki meni pieleen, minkä vuoksi tamman pelikannatus on nyt suhteellisen maltillinen. Takarivi on ihan hyväkin paikka, mikäli suosikki Carmenere ei pääse ihan ilmaiseksi kärkipaikalle kontrolloimaan lähtöä. Se ei kuitenkaan ole mikään sellainen tekijä, jota Calistan tarvitsisi kirihetkellä kumarrella.

Callela Lionel laukkasi Rovaniemellä alkuun. Se kulki vahvasti ja tuli ulkokautta juosten maaliin. Ravilla nyt voisi olla suoraviivaisen keulajuoksun vuoro. Hevosen valmentaja Petteri Joki odottaa ehjällä suorituksella omaltaan todella paljon.

